Sporting pondera apresentar queixa contra Sérgio Conceição e Militão

O clássico de sábado ainda não acabou. O Sporting está a ponderar apresentar queixa contra Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, e Militão, defesa dos dragões, na sequência da confusão no final do clássico que resultou na expulsão de Corona, avançam os desportivos nacionais esta segunda-feira.

Os leões ponderam apresentar queixa contra Sérgio Conceição com base num vídeo em que o treinador dos azuis e brancos surge a agarrar o pescoço de Renan, guarda-redes do clube de Alvalade.

Segundo o “Record”, o departamento jurídico dos leões está também a recolher toda a documentação para decidir se vai avançar com um pedido de despenalização de Borja.