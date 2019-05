Pizzi: “Eu sou chato mas o Bruno Fernandes consegue ser dez vezes mais”

A época assombrosa que Bruno Fernandes fez este ano não deixou ninguém indiferente. Mesmo os adversários - ou principalmente estes. “O Bruno faz uma época que não é normal para um médio-centro. A quantidade de golos e assistências que ele fez é de louvar e é sem dúvida um dos jogadores deste campeonato”, disse Pizzi, médio do Benfica, em entrevista à “SportTV” na segunda-feira.

Segundo Pizzi, um médio que esteve na luta para ser o melhor marcador da época “é algo fora do normal”. “Fico muito feliz pela época que o Bruno fez. Além do jogador, tenho uma relação de amizade que já vem desde a Seleção. É um bom miúdo, não parece mas ainda é. Fico muito feliz pela época dele. Quero desejar-lhe a melhor sorte para a final da Taça”, afirmou.

Ainda assim, o médio do Benfica, em tom de brincadeira, lembrou que ninguém é perfeito. E que Bruno Fernandes pode ser “chato”.

“Eu sou chato dentro de campo mas ele consegue ser 10 vez mais chato do que eu. É bom porque é uma maneira de estar ativo dentro do campo. Lá dentro também sou uma pessoa completamente diferente, com toda a pressão e com tudo o que lá se passa. As coisas alteram-se”, disse.