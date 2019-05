Unai Emery: “Mbappé ia para o Real Madrid de olhos fechados”

Quem melhor pode advinhar o que alguém quer do que aqueles que lhe são ou foram próximos? Unai Emery, ex-treinador do Paris Saint-Germain (que agora orienta o Arsenal), tem a certeza que um dos seus antigos jogadores mais famosos quer sair da capital francesa e mudar-se para o Real Madrid. Melhor: na última época, esteve mesmo muito próximo de sair do PSG.

“A certa altura, todos tivemos de fazer força para o Mbappé continuasse no Paris Saint-Germain, porque ele ia para o Real Madrid de olhos fechados. Falei com o seu pai para que ficasse connosco, até teve a opção do Barcelona... E, claro, o clube também tinha de colocar os valores certos em cima da mesa”, revelou o técnico, em declarações à “Cadena Ser”.

O futuro de Mbappé promete ser uma das grandes novelas do mercado de transferências que se aproxima. O interesse dos merengues é real, mas o valor exigido pela direção do PSG promete ser exorbitante. Recorde-se:o francês foi comprado ao Monaco por 180 milhões em 2017.