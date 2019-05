Francisco J. Marques (com ironia): “O Bruno Lage, no campeonato, é melhor do que o Pep Guardiola”

O campeonato acabou, mas nos bastidores ainda há questões em debate. Para Francisco J. Marques, responsável de comunicação do FC Porto, o rendimento do Benfica de Bruno Lage na segunda metade do campeonato foi anormal.

“O Bruno Lage, no campeonato, é melhor do que o Pep Guardiola, tem um rendimento inigualável no futebol português. Em 19 jogos tem 18 vitórias e um empate. com 72 golos marcados e 16 sofridos. Porque será que esse trajeto tão bom não tem sequer paralelo com os outros jogos da mesma equipa orientados pelo Bruno Lage?”, atirou Marques, em declarações no “Porto Canal”, na terça-feira à noite.

Mérito de Bruno Lage? Não, do cartel.

“Em cinco jogos tem um empate e quatro derrotas, com 13 golos marcados e 11 sofridos, isto na Liga Europa, Taça de Portugal e Taça da Liga. O que fará que no campeonato se consiga esta performance fantástica? Aqui não houve interferência do cartel, porque o grande objetivo era ganhar o campeonato, era preciso encontrar uma forma de disfarçar tudo o que aconteceu nos últimos dois anos. Os métodos que levaram a uma série de vitórias do Benfica. Este ano encontrámos o mesmo tipo de caminhada de 15/16, na altura quem fez de Bruno Lage foi o Rui Vitória. Não é normal ter uma diferença tão grande entre jogos do campeonato e as outras provas”, disse.