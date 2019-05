Mourinho e CR7 versão 2.0. A Juventus e o ego que os une

No Real Madrid, eles não se deram às mil maravilhas. Mas o ego (e talento) de um precisa do do outro, já que ambos estão sequiosos de voltar a conquistar troféus. Um cometa pode ter passado pela Europa e as duas maiores estrelas mundiais do futebol português - um jogador e um treinador - podem voltar a encontrar-se na mesma equipa muito em breve, garante o “Daily Mail” esta quarta-feira.

Depois de ter conseguido Cristiano Ronaldo no verão passado, a Juventus ambiciona agora ir buscar José Mourinho, técnico português que foi despedido do Manchester United esta temporada. O passado é passado, entendem ambos os profissionais.

Ambos os portugueses estão a fazer pressão para um reencontro - o que será decisivo para a administração da Juventus, segundo o jornal britânico.

Com a saída de Massimiliano Allegri, a equipa de Turim, que tanto ambiciona a conquista da Liga dos Campeões, ficou sem timoneiro. O técnico português poderá, então, ter a sua segunda passagem por Itália, da qual terá ainda boas memórias; em 2010, no comando do Inter de Milão, conquistou a sua segunda Liga dos Campeões.

Na terça-feira, José Mourinho contou uma história que pode bem ser interpretado como tendo o dedo de CR7.

“Um dos jogadores com quem tenho uma ótima relação… ele joga numa equipa, e disse-me: ‘Devias vir para cá na próxima temporada’, ao que eu respondi ‘eles não gostam de mim’. A resposta dele foi simplesmente ‘vence três jogos e irão passar a adorar-te’. Somos profissionais e temos respeito um pelo outro, mesmo quando temos más reações no relvado ou nas conferências de imprensa. No final de tudo, todos nos respeitamos”, contou Mourinho, em declarações na “beIN Sports”.