Hamilton e Lauda, uma amizade improvável

A morte de Niki Lauda, anunciada na terça-feira, comoveu milhões de fãs da Fórmula 1 pelo mundo. O que poucos sabiam é que Lewis Hamilton, pentacampeão do desporto, foi um dos mais abalados pela notícia.

Ontem, relatam vários jornais internacionais, Hamilton escusou-se a comparecer numa conferência de imprensa de antecipação do Grande Prémio do Mónaco e que serviria para prestar homenagem a Lauda, devido a ainda estar “afetado” pela notícia da morte do amigo que se havia tornado mentor.

Lauda e Hamilton eram amigos próximos; o ex-campeão de F1 foi o responsável pela transferência de Lewis para a Mercedes em 2013.

Na terça-feira, Hamilton publicou uma mensagem nas redes sociais de pesar pela morte de Lauda.

“Amigo, é difícil acreditar que partiste. Vou sentir falta das nossas conversas, as nossas gargalhadas, os nossos abraços apertados depois de ganharmos uma corrida. Foi uma verdadeira honra trabalhar ao teu lado nos últimos sete anos. Não estaria aqui se não fosses tu”, escreveu.

“Que Deus tome conta da tua alma. Obrigado por seres uma luz brilhante na minha vida. Estarei sempre aqui para o caso da tua família precisar de mim”, garantiu.

A opção de Hamilton ausentar-se da conferência de imprensa de homenagem a Lauda foi, em todo o caso, criticada por alguns colegas de equipa. “Ele devia ter estado presente por uma questão de respeito”, disse fonte da Mercedes, citada pelo “Daily Mail”.

Lauda, tricampeão mundial de Fórmula 1 e presidente não-executivo da Mercedes, morreu aos 70 anos.