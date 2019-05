Sala não queria ir para Cardiff e esta mensagem confirma: “Não me mete medo ir para lá, mas desportivamente não é interessante para mim”

As circunstâncias da morte de Emiliano Sala já eram trágicas por si só, mas, passados cinco meses do acidente de aviação que o vitimou, ainda estão a surgir novos detalhes.

O jornal francês “L’Équipe” publicou na quarta-feira um documentário sobre Sala, no qual revela novos detalhes sobre a transferência do Nantes para o Cardiff. Poucos dias antes de assinar contrato com a equipa galesa, Sala trocou mensagens com um familiar em que confessava não estar particularmente entusiasmado pela transferência.

“Eles [o presidente do Nantes, Franck Kita e Meissa N’Diaye, o agente de Sala] negociaram para ganhar muito dinheiro. Querem que eu vá [para o Cardiff]. É verdade que é um bom contrato, mas desportivamente não é interessante para mim”, diz Sala, numa das mensagens.

“Não tenho medo de ir para lá. Lutei durante toda a minha carreira. Ir lutar para o Cardiff não me mete medo, pelo contrário, mas também disse ao Meissa que deve encontrar alguma coisa melhor para mim até ao final do mercado”, afirmou.

Recorde-se: o avançado argentino que havia trocado o Nantes pelo Cardiff morreu a 21 de janeiro de 2019. Neste momento, os dois clubes têm um disputa judicial em curso relativamente ao pagamento da transferência de Sala.