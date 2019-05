Domingos Soares de Oliveira: “Há conversas, mas não chegou nenhuma oferta ao Benfica pelo João Félix”

Terminado o campeonato, o futuro de João Félix tornou-se o centro gravitacional do Benfica. Bruno Lage já lhe pediu para ficar. Domingos Soares de Oliveira, por sua vez, diz que ainda “não chegou nenhuma oferta” e que este não sai por menos de 120 milhões de euros, ou seja, o valor da cláusula de rescisão.

Em entrevista ao jornal “ECO” esta sexta-feira, o CEO dos encarnados revela: “Há conversas, há rumores, há algumas informações que até temos por via do jornal, de clubes que estão interessados. É verdade que, nas reuniões internacionais, a grande maioria dos clubes mais importantes da Europa pergunta pelo João Félix, todos têm uma expectativa relativamente ao João Félix, mas do ponto de vista objetivo, até à data, não chegou nenhuma proposta ao Benfica.”

Segundo Domingos Soares de Oliveira, se a cláusula de rescisão de João Félix é de 120 milhões, “se não aparecer ninguém a bater a cláusula de 120, que batam 100 ou 90 ou 80, o jogador fica”.

Ainda na mesma conversa, o líder financeiro do Benfica rejeita a ideia que o clube da Luz precise de vender jogadores, de forma a equilibrar as contas.

“O Benfica tem hoje uma situação económica muito mais robusta do que já teve no passado, mas mesmo assim a venda de jogadores continua a fazer parte do negócio. Não significa que tenham de ser jogadores titulares, nós este ano sinalizamos aquilo que foram as vendas do Benfica ao longo do ano, não houve nenhum titular que tivesse saído e no entanto temos um volume de negócios com venda de jogadores ainda significativo”, afirma.