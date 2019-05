Jorge Jesus: “Recebi dois convites para treinar seleções, mas não me vejo como esse tipo de treinador”

Jorge Jesus está no Brasil, de férias, mas continua a sonhar com treinar na Europa. “O plano A é trabalhar na Europa. A questão não é financeira. Só aceito um trabalho que me permita ganhar títulos”, confessou o técnico português, em entrevista à “SporTV” brasileira, na quinta-feira.

JJ revelou que já foi abordado por duas equipas portuguesas para 2019/20, mas não disse quais, e negou a existência de propostas do Vasco da Gama e do Atlético Mineiro.

O técnico também negou ter interesse em orientar a Seleção Nacional, mas deixou uma revelação: “Recebi dois convites para treinar seleções, mas não me vejo como esse tipo de treinador, para já”.