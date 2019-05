Sérgio Conceição: “O futebol faz parte da vida, mas a vida não é só o futebol. O Iker está a passar por momentos difíceis”

Iker Casillas foi abalroado por dois acontecimentos infelizes quase de seguida. Há quinze dias, teve um enfarte do miocárdio; escapou com vida, mas pode ter sido o ponto final da sua carreira. Já esta semana, veio a público que a mulher, Sara Carbonero, está a lutar contra um cancro nos ovários.

Com duas “notícias” como estas, quem tem tempo para pensar em futebol e no FC Porto?

Mesmo Sérgio Conceição, técnico dos dragões, defende que o FC Porto neste momento deve ser a menor das preocupações do guarda-redes. “O futebol faz parte da vida, mas a vida não é só o futebol. O Iker está a passar por momentos difíceis”, assumiu o técnico, em entrevista à “RTP”, na quinta-feira à noite.

Em todo o caso, isso não implica que FC Porto se esqueça de Casillas. Conceição quer dedicar-lhe uma eventual conquista da Taça de Portugal. “Vamos fazer tudo para que isso aconteça. Sei já, porque falei com ele no dia do seu aniversário, vai estar presente no hotel, vai para o jogo connosco porque faz parte da nossa família FC Porto. Temos toda a força do Mundo e vontade para ganhar e dedicar-lhe a vitória a ele e à família neste momento tão difícil", rematou Sérgio Conceição”, afirmou.