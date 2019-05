Bruno Fernandes já vale 50 milhões de euros, mas o Sporting quer mais

Salvo talvez João Félix, não há jogador mais cobiçado no campeonato português que Bruno Fernandes. O médio do Sporting de 24 anos pode estar de saída de Alvalade - o próprio já o admitiu - e o valor da transferência promete ser histórico. Segundo o “Correio da Manhã” e o “Record” esta segunda-feira, já chegou aos ouvidos de Frederico Varandas uma proposta, vinda de um clube inglês, a rondar os 50 milhões de euros.

Este valor, contudo, ainda não foi suficiente para encher as medidas ao Presidente dos leões. Bruno Fernandes tem uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros e Varandas quer “espremer” ao máximo a venda do médio português, pois o clube necessita da entrada de dinheiro com urgência.

Desde o incidente de Alcochete do ano passado e com a rescisão unilateral de alguns jogadores, as finanças do clube de Alvalade ficaram mais do que apertadas.

Nos festejos depois da conquista da Taça de Portugal, Bruno Fernandes deixou em aberto a possibilidade de sair do clube, no qual está há duas temporadas. “Não tenho nada a esconder, sei que há interesse, mas daí a acordo... 100 milhões de euros? É impensável, só o [Cristiano] Ronaldo saiu por esse preço, mais nenhum português pode sair por esse valor”, afirmou.

Nesta última época, Bruno Fernandes marcou 33 golos em 53 jogos.