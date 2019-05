O que Conceição disse a Varandas: “Não sou hipócrita e por isso não o vou cumprimentar”

A recusa de Sérgio Conceição em cumprimentar Frederico Varandas, na final da Taça de Portugal, no sábado, terá estado relacionada com o processo que os leões avançaram contra o técnico do FC Porto, relativo ao último encontro do campeonato. Na última semana, o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) abriu um processo disciplinar ao treinador do FC Porto. Em causa está uma suposta agressão a Renan Ribeiro, guarda-redes do Sporting.

Até agora, as palavras trocadas entre Conceição e Varandas, na bancada presidencial do Jamor, ainda não eram conhecidas. O “Correio da Manhã” esta segunda-feira, contudo, revela parte da conversa.

“Não sou hipócrita e por isso não o vou cumprimentar. Para ganhar não vale tudo”, terá dito Sérgio Conceição.

Pelo que apurou o “CM”, Conceição não terá gostado da atitude dos leões, após a derrota na última jornada do campeonato, considerando mesmo que a estratégia de comunicação de Frederico Varandas nestes últimos dias foi igual à de Bruno de Carvalho. “O técnico considera mesmo que o Sporting o tentou denegrir e colocar de fora de uma final em que esteve por direito próprio”, escreve o jornal.