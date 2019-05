Seferovic confessa: “Tive sorte com os problemas do Jonas”

O azar dos outros pode ser a nossa sorte. Seferovic que o diga. O suíço que terminou a época como melhor marcador da Liga começou o ano desportivo no banco. No entanto, a lesão de Jonas veio mudar tudo: deu-lhe espaço para brilhar, confessa, em entrevista ao “Jogo” esta segunda-feira.

“Se no teu primeiro ano no clube não jogas e depois vês chegar dois avançados, tens de ver o que se passa, onde estás. E vi que não estava no lugar que queria. Mas nunca pensei que não poderia jogar no Benfica. Sabia que tinha qualidade para isso e no final também tive alguma sorte por Jonas ter tido problemas. Acabei por jogar eu e demonstrei ter um bom nível de jogo”, afirma o suíço.

Ainda na mesma entrevista, Seferovic falou sobre os alegados benefícios da arbitragem ao longo da época.

“Benefícios das arbitragens? A nossa equipa nunca sentiu isso, não sei porque falam desses supostos benefícios. Nós fazíamos o nosso trabalho e a arbitragem fazia o seu trabalho e não nos sentimos beneficiados. Se marcam um penálti, há o videoárbitro para confirmar se é ou não é”, disse.