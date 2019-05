As chuteiras da sorte de Jack Grealish acabaram desfeitas, mas funcionaram. Aston Villa volta à Premier League

Todas as pessoas têm talismãs, objetos sobre os quais se depositam expectativas algo metafísicas. E que o objeto de um jogador de futebol sejam umas chuteiras não é de estranhar.

Na segunda-feira à noite, Inglaterra inteira ficou surpreendida com as chuteiras da sorte de Jack Grealish, um dos principais jogadores do Aston Villa. As sapatilhas do atleta terminaram os 90 minutos frente ao Derby County praticamente desfeitas. (Entretanto, muitas foram as fotos dos pés do jogador britânico a circular nas redes sociais.)

No final do encontro, Grealish, questionado pelos jornalistas, revelou sem pudores: “[As chuteiras] já estiveram novas.Comecei a fazer alguns golos e algumas assistências com elas. Achei que eram as minhas chuteiras da sorte, e tive que ficar com elas.”

As chuteiras funcionaram, há que sublinhar: o Aston Villa conseguiu o muito ambicionado regresso à Premier League.