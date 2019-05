Espanha: vários jogadores da La Liga detidos por combinar resultados

Vários jogadores da La Liga - a primeira divisão do campeonato espanhol - e a segunda divisão, suspeitos de combinar resultados e participarem num esquema, de forma a tirar lucros em casas de apostos, foram detidos esta terça-feira, avança o “El País”.

O cabecilha do grupo será Raúl Bravo, ex-jogador do Real Madrid, mas há ainda outros nomes conhecidos dos relvados espanhóis envolvidos: Borja Fernández, do Valladolid; Carlos Aranda, ex-jogador de várias equipas da La Liga; Samuel Saiz Alonso, do Getafe, e Íñigo López Montaña, do Deportivo da Corunha.

Entre os detidos conta-se ainda Agustín Lasaosa, presidente do Huesca, e Juan Carlos Galindo Lanuza, chefe dos serviços médicos do mesmo clube.