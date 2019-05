Seferovic: “Mudou muita coisa desde que cheguei, mas o meu futuro está aqui”

Ser o melhor goleador do campeonato só se tornou um objetivo “nos últimos dois jogos” da época, confessa Seferovic, avançado do Benfica, em entrevista à “Bola” esta quarta-feira. “Quando voltei de lesão já pensava nisso, mas foi sobretudo antes dos últimos dois jogos que pensei que poderia mesmo tentar ganhar este troféu [Bola de Prata]”, afirma.

O avançado suíço, que esteve para sair no verão passado, explica de forma simples a sua afirmação no onze inicial do Benfica. “Mudou muita coisa desde que cheguei aqui. As coisas agora estavam todas a funcionar, entendo-me muito bem com os outros jogadores no campo, o mister deu-me confiança, o cenário ficou bom para mim”, diz.

Depois de uma época em que marcou 23 golos, sair do Benfica é uma possibilidade que Seferovic não está a ponderar. “O meu futuro está aqui. Tenho mais três anos de contrato e espero cumpri-los. As propostas dos outros clubes é um tema que nada tem a ver comigo, é para isso que todos os jogadores têm empresários. Estou feliz aqui, tenho tudo o que quero”, afirma.