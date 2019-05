Conceição quer onze reforços

O FC Porto vai perder este verão alguns dos seus principais jogadores da última época: Filipe mudou-se para o Atlético de Madrid, Militão para o Real; Brahimi, Maxi e Herrera também estão de saída. Não é de estranhar, então, que a lista de exigências de Sérgio Conceição para a próxima temporada seja grande. O técnico quer garantir o mesmo nível de competitividade - foi por pouco, recorde-se, que o título caiu para o Benfica.

Segundo a “Bola” esta quinta-feira, Sérgio Conceição quer contratar onze jogadores este verão. Só assim terá margem para dispensar alguns dos que fazem parte do plantel e colmatar as vendas, entende.

Mais: os jogadores cobiçados pelo técnico português terão já créditos firmados. Rodrigo, ex- lateral-direito do Desportivo das Aves, é um dos jogadores que faz parte da lista entregue por Conceição. Um substituto para Casillas - o espanhol sofreu um enfarte do miocárdio - também é prioritário.

De acordo com o desportivo, Conceição irá também apostar forte na formação: quatro jogadores da equipa sub19 dos azuis e brancos já foram selecionados para a pré-temporada.