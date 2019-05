Griezzman vetado por Messi e Piqué - e o francês não gostou

Antoine Griezmann sonha com o Barcelona, mas o desejo não parece ser recíproco. Segundo o “Sport”, os pesos pesados do clube catalão - Messi, Piqué e companhia - não aprovam a contratação do francês ao Atlético de Madrid.

O desportivo conta ainda que Griezmann terá ficado bastante desiludido ao saber que o balneário do Barcelona não vê com bons olhos a sua possível contratação. O ego do francês foi apunhalado.

Griezmann terá, inclusive, tentado telefonar a várias das jogadores do Barça a pedir explicações.