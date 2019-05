Bernardo Silva: “Neste momento estou muito longe da Bola de Ouro”

Realismo e ambição. Estas são as duas palavras que brotam da entrevista à “RTP” dada por Bernardo Silva, jogador do Manchester City. Apesar da época de sonho - Bernardo foi escolhido como o melhor elemento do plantel pelos adeptos e recebeu vários elogios de Pep Guardiola -, o médio português diz que a Bola de Ouro ainda é um objetivo distante.

“Neste momento estou muito longe da Bola de Ouro. É cedo para se falar sobre isso. Gostaria de chegar a um patamar para competir com os melhores, mas neste momento não é uma coisa que me deixe a pensar muito tempo. Mas vou trabalhar para isso”, disse.

Questionado se pensava já ter alcançado o estatuto de imprescindível da Seleção Nacional, Bernardo também foi comedido. “Sinceramente, não. Sou um jogador importante que quer dar o melhor pela Seleção. Um dia adorava conquistar um Europeu ou um Mundial, é um sonho que tenho”, admitiu.

Ainda em declarações à “RTP”, o jogador do City formado no Benfica confessou ver cada ver menos futebol na televisão. “Com o passar dos anos vejo cada vez menos futebol, perdi a paixão de ver futebol na televisão. Acompanho o meu clube, tento ver os jogos do Benfica regularmente. Para mim, o futebol português é isso”, disse.