Robben no Benfica?

Arjen Robben está de saída do Bayern Munique e o Benfica é um dos clubes apontados pela imprensa alemã como possível destino.

O “Bild” escreve esta sexta-feira que o extremo holandês de 35 anos, que passou as últimas dez épocas na Baviera, acabou o contrato do o Bayern, mas quer continuar a competir na Europa. Segundo o matutino, responsáveis encarnados e o agente do jogador já iniciaram negociações.

Ao longo da sua carreira, Robben representou alguns dos maiores clube europeus. Além do Benfica, também o Ajax está na corrida pelo extremo.