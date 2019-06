“Lampião, volta para Lisboa.” João Félix insultado na chegada a Espinho

João Félix, o miúdo-maravilha do Benfica, não foi bem recebido em Espinho, na chegada à concentração da seleção nacional. Ontem, por volta das 18h00, o médio português, quando entrava no recinto onde a equipa portuguesa estará instalada durante a primeira fase final da Liga das Nações, foi insultado por alguns adeptos. “Lampião, volta para Lisboa, volta para o teu clube”, gritaram.

Segundo o “Record”, Félix chegou numa viatura acompanhado pelo pai e a mãe; alguns adeptos manifestaram-se contra o jogador do Benfica, batendo inclusivamente no tejadilho do carro.

No meio da confusão, o pai de João Félix (que conduzia o carro) acelerou e um jovem, que tentava mesmo chegar perto da veículo para solicitar um autógrafo, acabou por cair. Ao aperceber-se do sucedido, Félix terá pedido ao pai para parar e foi verificar se tudo estava bem com o adepto. Só depois disto é que seguiram marcha.