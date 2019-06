Rafael Barbosa, jogador do Sporting, detido por ameaças à GNR. É hoje presente a juiz

Rafael Barbosa, jogador do Sporting emprestado ao Portimonense e ao Paços de Ferreira esta época, foi detido pela GNR no sábado à noite, devido a ter participado numa rixa, e será hoje presente a juiz, avançam os jornais nacionais. O incidente ocorreu nas Festas de Junho, em Amarante, terra natal do jogador.

Segundo o “Correio da Manhã”, quando os elementos do pelotão de intervenção da GNR chegaram ao local, encontraram dois grupos envolvidos numa rixa. Os militares terão indicado ao jogador e aos amigos para abandonarem o local, mas estes ignoraram a ordem.

“Foi um mal-entendido. Estava a separar uma confusão entre amigos meus quando apareceu a polícia, que já estava a cerca de 10 metros, a bater em toda a gente. Eu exaltei-me e pedi a um polícia para ele se identificar. Foi a única coisa que lhe disse. Depois fui logo levado para a carrinha e detido. Mas eu não resisti”, explicou Rafael Barbosa, em declarações ao “CM”.

“A confusão nem era comigo. É verdade que a conversa estava acesa com os meus amigos. Só quero esclarecer toda esta situação”, frisou.