Fernando Madureira: “Hoje não há João Félix. Temos de desligar o chip dos clubes”

Até os mais devotos do futebol defendem que quando joga a seleção não há clubes. Em declarações ao “Record” esta quarta-feira, Fernando Madureira, líder da claque Super Dragões, desvaloriza os insultos de que João Félix, jogador do Benfica, foi alvo na chegada a Espinho.

“Isso é futebol, é normal. Uma vez em Guimarães gritaram Messi ao Cristiano Ronaldo. Amanhã [hoje] não há João Félix. O chip é Portugal. Temos de desligar o chip dos clubes para criarmos o ambiente do Euro2016”, afirma.

Segundo Fernando Madureira, a seleção irá contar com o apoio de várias claques. “Irei lá estar juntamente com alguns elementos dos Super Dragões e membros de outras claques. Sporting, Leixões e V. Guimarães são algumas das representadas. Peço aos adeptos que apoiem a equipa do primeiro ao último minuto para levar a Seleção à final”, garante.