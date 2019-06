Neymar não vai jogar a Copa América

Um problema nunca vem só. Neymar, que nos últimos dias tem-se visto em mãos com uma acusação de violação, não vai jogar a Copa América.

O avançado sofreu uma rotura de ligamentos no tornozelo direito no último jogo de preparação do Brasil, diante do Qatar, na quarta-feira.

Ainda com o jogo a decorrer, o craque brasileiro foi levado para hospital, onde realizou vários exames médicos. O diagnóstico foi revelado pelo médico da seleção, Rodrigo Lasmar.