Neymar não tem um feitio fácil, é pouco disciplinado e enfrenta agora uma acusação de uma violação. Não será de espantar, então, que no mundo como no Paris Saint-Germain, a paciência para com as excentricidades e problemas do jogador brasileiro se esteja a esgotar.

Se dependesse de Thomas Tuchel, treinador do PSG, Neymar era vendido já este verão, escreve o “Mundo Deportivo” esta sexta-feira.

Tuchel está farto de Neymar e o problema já dura há algum tempo. Segundo o jornal espanhol, o treinador alemão ficou logo estupefacto quando chegou a Paris e descobriu que Neymar treina diariamente com um fisioterapeuta da sua confiança (não do clube). Mais: esse profissional de saúde tem liberdade total para se movimentar nas instalações do clube.

Além dos privilégios já conhecidos, Neymar é tudo menos amado no balneário do PSG. Nos últimos dois anos, muitas foram as discussões com Cavani e Draxler.

Para culminar, Neymar, com as críticas do jogador à arbitragem do encontro com o Manchester United, que culminou na eliminação da Liga dos Campeões, acabou suspenso por três jogos. Ou seja, o PSG irá começar a liga milionária sem o seu principal trunfo.