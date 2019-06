Buffon apontado como reforço do FC Porto (e sucessor de Casillas)

Com a saída o anúncio de fim de carreira de Casillas na calha, o FC Porto está no mercado em busca de um guarda-redes. Segundo o jornal italiano “Tuttosport”, Gianluigi Buffon, outro guardião histórico do futebol internacional, é um dos nomes cobiçados.

Buffon, 41 anos, deixou recentemente o Paris Saint-Germain. O guarda-redes italiano anda à procura de uma oportunidade para continuar a competir ao mais alto nível europeu. Os dragões podem, assim, ser uma oportunidade de excelência. Permitiriam ao italiano continuar a participar da Liga dos Campeões, por exemplo.

Segundo a imprensa italiana, o principal entrave a esta contratação poderão ser questões financeiras. Apesar de existirem ofertas milionárias vindas da China e dos EUA, Buffon parece decidido a dar prioridade à Europa.