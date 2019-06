Nuno Espírito Santo está na corrida para futuro treinador do Chelsea

O Chelsea parece ter desenvolvido uma predileção por treinadores portugueses. Depois de José Mourinho e André Villas-Boas, Nuno Espírito Santo é um dos nomes apontados como futuro treinador da equipa britânica, escreve a imprensa desportiva.

Com a saída certa de Maurizio Sarri para a Juventus (em princípio, a contratação deverá ser anunciada na quinta-feira), o clube londrino já procura um sucessor do treinador italiano.

O treinador do Wolverhampton, Nuno Espírito Santo, é um dos cobiçados. O português realizou uma época de sonho ao conquistar um 7.º lugar na Premier League e, tendo em conta que é agenciado por Jorge Mendes, não será difícil fazer-se a transferência.

Ainda na corrida pelo comando do Chelsea, estão também outros nomes sonantes do futebol internacional: Frank Lampard, ex-jogador do clube, e Massimiliano Allegri, que deixou a Juventus no final da temporada. Erik ten Hag, treinador do Ajax, e Javi Gracia, do Watford, também são outros dos nomes falados.