Scolari: “O Euro 2004 foi a semente para os bons resultados que Portugal atingiu”

Em três finais em grandes competições europeias, Portugal apenas deixou escapar o Europeu de 2004. Na época, a seleção nacional era orientada por Luiz Felipe Scolari. Em entrevista ao “Diário de Notícias” esta quarta-feira, o técnico brasileiro recorda a caminhada feita por Portugal nas últimas duas décadas… e puxa alguns louros a si.

Apesar da derrota na final com a Grécia em 2004, Scolari diz foi aí que se plantou a semente para o sucesso atual de Portugal. “Foi uma semente que foi lançada para os bons resultados que Portugal atingiu. O público entendeu, as pessoas em Portugal entenderam... podemos dizer que o país entendeu. A seleção portuguesa continuou a trabalhar fortemente e de forma séria como nós o fizemos naquela altura, e conseguiram depois os resultados que atingiram nos anos seguintes. E que, aliás, estão a alcançar até hoje. Vi que não tinha mais o que fazer, porque perdemos. Perdemos a final, mas fomos reconhecidos e tivemos esse sentimento de termos dado o primeiro impulso à seleção portuguesa. Depois a sequência foi dada por outros, com grande qualidade, até aos dias de hoje”, afirma.

Ainda na mesma entrevista, Scolari lembra que o ambiente familiar que existia dentro da seleção portuguesa, em 2004. “Em determinados momentos, em algumas situações, um ou outro jogador sempre tomou as rédeas da situação, ou tomámos em conjunto decisões sobre o que nos poderia acontecer, assumindo compromissos. Tal e qual como numa família. E então, nós todos nos tratávamos dessa forma, uma família, e fomos assim até ao fim. Portanto, eu acho que podemos dizer que tínhamos uma família no Euro 2004. Eu posso dizer que sim”, conta.