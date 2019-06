Casillas vai anunciar o fim da carreira

Iker Casillas já terá decidido acabar com a carreira, mês e meio após o enfarte do miocárdio que o obrigou a uma intervenção cirúrgica depois de se sentir mal num treino do FC Porto. A notícia é avançada pelo jornal "O Jogo", que garante que o guardião almoçou na quarta-feira com Pinto da Costa para lhe dar conta dos seus planos futuros.

O diário garante ainda que o espanhol de 38 anos terá dito que sim ao convite do presidente do FC Porto para se juntar à estrutura da SAD, num cargo ainda a definir. Casillas esteve nos últimos dias em Espanha e voltou ao Porto para clarificar o seu futuro nos dragões.

Com o fim da carreira de Casillas, o FC Porto está ativamente no mercado à procura de um guarda-redes. Fala-se no interesse forte em Buffon, mas "O Jogo" garante que a SAD não vai avançar para um proposta oficial. Keylor Navas continua a ser hipótese.