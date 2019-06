Benfica aposta no mercado interno: Osama Rashid, do Santa Clara, deve ser reforço

Osama Rashid, médio de 27 anos do Santa Clara, deverá ser reforço do Benfica na próxima época, garante a “Bola” esta sexta-feira. O desportivo garante que o negócio já estará apalavrado, mas o valor em causa ainda não é conhecido.

Com muitos jogadores cobiçados por grandes europeus, os encarnados esão a apostar no mercado português para reforçar as fileiras. Rashid, iraquiano, já fez 75 jogos com a camisola do Santa Clara, 69 dos quais na condição de titular.

O médio iraquiano marcou 20 golos pela equipa açoriana, sendo que é internacional pelo seu país [21 presenças]. O médio tem uma cláusula de rescisão de 1,2 milhões de euros.