Vieira cola miúdo-maravilha a futura Bola de Ouro: “Pode acontecer com o João Félix”

O Benfica tem formado alguns dos melhores jovens jogadores portugueses nas últimas épocas, galhardete que pertenceu, durante muitos anos, ao clube de Alvalade. É normal, então, que Luís Filipe Vieira, presidente do clube encarnado, comece a sonhar que distinções internacionais para um desses jogadores. Uma Bola de Ouro para um jogador formado no Benfica, por exemplo.

Em entrevista à “Renascença” esta sexta-feira, Vieira recorda o porquê de ter deixado jovens promessas da Luz - Renato Sanches, João Cancelo e Bernardo Silva - sair e revela que espera grandes sucessos do atual miúdo-maravilha da equipa encarnada, João Félix. “Qualquer um de nós tem de ter orgulho, porque se eles saíram [Renato, Cancelo e Bernardo], de certeza que era numa altura em que as finanças do Benfica também precisavam”, assume.

Segundo Vieira, a intenção do Benfica nunca foi formar para vender. “O que as pessoas especulam é que houve um período em que tivemos determinados jogadores poderiam ter a mesma oportunidade de entrar na equipa. Também para não estarmos a especular sobre treinadores, há aqueles que têm mais vocação para jovens e outros menos, mas também tínhamos um plantel muito vasto naquela altura e se calhar a estratégia foi, e acho que foi bem pensada, dar a conhecer o que é que produzimos no Seixal, como o Bernardo Silva, João Cancelo, Hélder Costa e Ivan Cavaleiro. Foi uma boa oportunidade de mostrarmos ao mundo do futebol o que era a formação do Benfica”, diz.

Quanto ao futuro (e continuidade) de João Félix no Benfica, Vieira não se descose. Em todo o caso, aponta a conquista da Bola de Ouro no futuro da sua carreira.

“Bola de Ouro? Por que não? Pode acontecer com o João Félix. É um jovem muito bem estruturado. Com 19 anos e com o assédio que tem tido, mantém-se igual, na forma de vestir e conviver. Não se deslumbrou. Tem um futuro longo pela frente, e será de topo mundial, será uma referência e não tenho dúvidas nenhumas”, atira.