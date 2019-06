A reação de Ceballos ao saber que não faz parte dos planos de Zidane: “Sem problema, também não queria trabalhar consigo”

Às más notícias com fel se responde? Para Dani Ceballos, sim. O jogador do Real Madrid ficou a saber, no último fim de semana, que não faz parte dos planos de Zinedine Zidane para os merengues na próxima épico.

Segundo o “AS” esta segunda-feira, a notícia foi dada pelo próprio treinador ao jogador. Mas a conversa não correu no melhor tom. “Não há problema mister. Eu também não queria continuar a trabalhar consigo”, terá respondido Ceballos, ao ser informado que ia ser “riscado” do plantel.

Ceballos foi contratado ao Bétis no verão de 2017, por cerca de 17 milhões de euros. O Tottenham está interessado em adquirir o jogador e poderá, inclusive, servir de moeda de troca nas negociações por Christian Eriksen, garante o desportivo espanhol.