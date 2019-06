Benfica dá João Félix como perdido. Médio do Benfica já está em Madrid

Luís Filipe Vieira bem quis manter o miúdo maravilha do Benfica na Luz mais uma época, mas o mercado parece ter falado mais alto - e aos ouvidos de Félix. De acordo com o “Record”, a saída de João Félix, dentro da estrutura encarnada, já é dada como certa. O jovem médio está em Madrid a afinar os últimos detalhes do novo contrato com os colchoneros.

O valor da transferência ainda não é conhecido; os encarnados reclamam 120 milhões de euros, o valor da cláusula de rescisão de João Félix, mas Vieira ainda pode ceder, caso o montante seja do interesse de ambas as partes.

Na história do futebol português, nunca nenhum jogador foi vendido por tanto dinheiro. A concretizar-se esta transferência, o valor irá ultrapassar inclusive a compra de Cristiano Ronaldo - do Manchester United para o Real Madrid e dos merengues para a Juventus.

Desde o início do mercado de transferências, o Atlético de Madrid posicionou-se sempre como um dos principais interessados no jovem talento do Benfica. Sob a tutela de Diego Simeone, Félix terá espaço para evoluir e afirmar-se na equipa principal, cenário difícil no que toca a outros dos interessados, como o Manchester City e o United.

Os colchoneros terão oferecido a Félix um salário anual de seis milhões de euros. O vice-campeão espanhol aposta forte em Félix para render Griezmann e até poderá canalizar a receita da saída do internacional francês, escreve o desportivo.