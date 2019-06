James Rodríguez sobre Carlos Queiroz: “Sabe falar com grandes jogadores”

Preterido em Portugal, adorado no estrangeiro. Esta parece ser a sina de Carlos Queiroz. Depois do Irão, o treinador português já começou a deixar marca na Colômbia. No domingo, James Rodriguez, internacional colombiano e ex-jogador do FC Porto, em entrevista ao jornal argentino “Clárin”, teceu-lhe largos elogios. “É um homem que tem muitos anos no futebol. Sabe como conversar com grandes jogadores. Sabe muito e estou feliz por trabalhar com ele nesta seleção”, afirmou.

“Estarei onde ele quiser que esteja para ajudar a que todos ganhemos. Correu muito bem. Comecei pela direita e depois fui para a esquerda. Quero ganhar coisas e farei o que o treinador precisar se for o melhor para a equipa”, garantiu.

James Rodriguez está de regresso ao Real Madrid após o empréstimo ao Bayern Munique. De momento, ainda não se sabe se fará parte dos planos de Zidane para a próxima época.

A Colômbia de Queiroz entrou a ganhar na Copa América, ao derrotar a Argentina de Messi por 2-0.