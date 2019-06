Michel Platini detido em França por suspeitas de corrupção

Michel Platini, ex-presidente da UEFA, foi detido esta terça-feira em França pela polícia durante investigação sobre alegada corrupção na organização do Campeonato do Mundo de 2022, no Qatar. A notícia foi avançada pelo site francês “Mediapart”.

Platini está detido em Nanterre, nos arredores de Paris, nas instalações do departamento de anticorrupção da polícia judiciária francesa.

O antigo presidente da UEFA é suspeito de ter favorecido a candidatura do Qatar para organizar o Mundial 2022. De acordo com a imprensa francesa, Claude Guéant, ex-chefe de gabinete de Sarkozy, também é suspeito de estar envolvido no esquema de corrupção, mas não foi detido.

Em atualização