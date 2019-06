Simeone: “Messi precisa de uma equipa que lhe dê segurança”

Diego Simeone, treinador do Atlético de Madrid, não ficou indiferente à derrota da Argentina frente à Colômbia, por 2-0, na Copa América. Para o argentino, apesar do percalço, a equipa Lionel Messi tem potencial para ganhar competição e chegar ao Mundial. Contudo, é preciso que o jogador do Barcelona seja protegido.

“Não tenho dúvidas que o Messi estará no Qatar, sobretudo num Mundial que é o que precisa e quer. Messi tem muita personalidade, precisa de uma equipa que lhe dê segurança e confiança”, disse, em declarações à “FOX Sports”.

Ainda na mesma conversa, Simeone recusou fazer comparações entre Messi e Maradona. “O Messi só pensa em ganhar, não lhe importam as comparações. Quer ganhar, ele joga, faz golos... Talvez se não tivesse sido a noite fatídica em Liverpool, tinha ganhado a Champions e a Taça do Rei. Não tenho dúvidas”, atira.