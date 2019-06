Petr Cech regressa a Stamford Bridge (como responsável de performance)

Há algumas semanas, Petr Cech, guarda-redes que durante as últimas quatro temporadas vestiu as cores do Arsenal, anunciou que ia abandonar os relvados. Mas o checo não se afastará do futebol.

O histórico guardião do futebol britânico vai agora regressar ao Chelsea, equipa onde completou onze temporadas. O clube londrino, na sua página oficial, anunciou esta sexta-feira que o ex-atleta será o novo responsável pela área técnica e de performance do clube.

“Sinto-me privilegiado por ter esta oportunidade de me juntar ao Chelsea novamente e ajudar a criar o melhor ambiente possível para a performance elevada que permita continuar o sucesso do clube nos últimos 15 anos. Estou entusiasmado por este novo desafio e espero poder usar todo o meu conhecimento e experiência no futebol para ajudar a equipa a conseguir ainda mais sucesso”, disse Petr Cech, em declarações ao portal de comunicação do Chelsea.