“Há um clube na capital que oferece quantias astronómicas e pornográficas a jogadores de 12 e 13 anos do FC Porto e de outros clubes”

No futebol, não será novidade, o dinheiro impera. O problema é quando a especulação financeira invade as camadas de formação dos clubes, defende José Tavares, coordenador da formação do FC Porto, em entrevista ao “Jogo” esta segunda-feira. O responsável azul e branco diz que Portugal vive um “momento interessante” na formação de jogadores. Contudo, confessa-se preocupado com os cuidados a longo prazo… e os negócios do Benfica. “Para mim, é preocupante perceber que há um clube da capital que tem uma aposta desmedida e uma aposta cega na formação”, atira.

“Estou a falar de um clube da capital que dizem que tem uma aposta cega na formação e que oferece quantias astronómicas e pornográficas a jogadores de 12, e 13 anos do FC Porto e de outros clubes”, frisa.

“Quando se oferecem valores de três dígitos às famílias de jogadores de 12, 13 anos como prémio de assinatura, a este nível são ofertas pornográficas. É preocupante saber que tipo de jogadores vamos ter daqui a 10, 12, 15 anos e que tipo de valores os jogadores vão começar a ter, isto quando se perde a essência do jogo. É preocupante quando começam a adulterar os princípios pelos quais se devem reger. Parece que não há respeito e não há ética só porque alguém acha que tem de ter os melhores”, afirma.

Segundo José Tavares, quem quiser refletir sobre a formação, não a curto prazo, mas a médio e a longo prazo, tem de se focar na falta de ética dos negócios de venda de jovens jogadores. “Podemos estar a cometer erros muito graves fruto desta pornografia financeira para jogadores com 12, 13 anos e para famílias, algo que pode não correr muito bem”, diz.