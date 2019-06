Vieira: Salvio, se queres sair, diz que queres sair

Mesmo no futebol, as formalidades pesam. Salvio está de saída do Benfica para o Boca Juniors a título de empréstimo por dois milhões de euros, com opção de compra após o final do período de cedência. O negócio deverá ser oficializado na próxima semana, avança a “Bola” esta segunda-feira.

Luís Filipe Vieira, contudo, não está contente com a forma como a transferência aconteceu.

Segundo o desportivo, Salvio não comunicou à direção do clube a intenção de sair do Benfica. Esse esquecimento não caiu bem no goto de Vieira. Foi pelos jornais que o presidente do Benfica ficou a saber que Salvio aceitou os termos da proposta que o Boca lhe endereçou.

Vieira quer que o extremo argentino assuma na sua presença e de viva voz que quer sair do Benfica.

Salvio, que passou as últimas semanas de férias na Argentina, regressa a Lisboa na quarta-feira. Ao que tudo indica, virá tratar da sua despedida oficial.