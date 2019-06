Andy Murray: “Fui destruído por Federer e Mourinho abraçou-me. Só um abraço, sem palavras”

Um encontro com José Mourinho é um encontro com José Mourinho. Até para Andy Murray.

Após seis meses de paragem, o tenista escocês regressou aos courts. No torneio de Queen’s, encontrou o técnico português na bancada. “Mourinho é um grande fã de ténis, já nos encontrámos algumas vezes e ele já veio a Queen's em mais do que uma ocasião”, escreveu o tenista, na sua coluna de opinião na “BBC”.

Há cinco anos, Murray e Mourinho partilharam um momento especial, fez questão de revelar o tenista. “Uma vez encontrei-o depois de perder com Roger Federer no ATP World Tour Finals, na O2 Arena, em 2014. Perdi por 6-0, 6-1 e estava a perder por 5-0. Fui completamente arrasado. Quando estava a ir para o balneário vi o José e ele chegou à minha beira e abraçou-me. Só um grande abraço, sem palavras”, contou.

Como é óbvio, Murray ficou sensibilizado com o encontro. “Foi bom, porque nestas situações as pessoas tentam encontrar palavras e, muitas vezes, isso não funciona Ele não precisou de falar porque ficou com pena de mim e queria demonstrar isso. Por isso foi ótimo revê-lo em Queen's e ter tido a oportunidade de falar com ele, especialmente sobre futebol”, escreveu.