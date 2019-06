Suárez pediu mão... do guarda-redes do Chile (vídeo)

Por breves segundos, com a adrenalina a correr no cérebro, Luis Suárez confundiu-se. Ao minuto 22 do jogo entre o Uruguai e o Chile, última jornada do grupo C da Copa América, Suárez apareceu isolado diante do guarda-redes Gabriel Arias.

O uruguaio, já dentro da grande área do Chile, descaiu para o lado direito e depois rematou. O tiro, que levava selo de golo, foi desviado… pela mão do guarda-redes. Porém, Suárez, por um instante, não processou que o guardião tinha todo o direito de assim desviar a bola.

Em modo automático, Suárez levantou os braços e começou a pedir que fosse assinalado penálti. Este lapso mental, entretanto, invadiu a internet e entrou para o longo repertório de situações caricatas do jogador do Barcelona.

O jogador uruguaio percebeu logo de seguida que não tinha motivos para reclamar. Mas o singular já estava feito.