“Estas coisas vêm de longe e quem necessita de pontos, com eles fica. É o pacto de cavalheiros”: jogadores assumem combinar resultados

Em Espanha, a Operação Oikos, investigação em torno da combinação de resultados na La Liga e segunda divisão espanhola, avança. De acordo com o “El Mundo” esta quarta-feira, alguns envolvidos do esquema admitiram a existência de um acordo “não escrito” em tribunal.

Os protagonistas assumiram que existiu “pacto de cavalheiros” na partida entre o Huesca e o Nástic de Terragona, em 2018, que ficou 0-1. Segundo as testemunhas ouvidas, o acordo quanto ao resultado não envolveria nenhum representante maior do Huesca, só jogadores, nem teria as apostas desportivas como fim.

Em entrevista ao “El Mundo” na semana passada, Íñigo López, jogador do Deportivo da Corunha e ex-jogador do Huesca, admitiu a existência de pactos informais. “Quando sai o calendário [da época], há uma lei não escrita”: a equipa que menos necessite de pontos deixa-se ganhar pela outra. “É uma lógica do tipo: hoje faço isto por ti, amanhã fazes isto por mim.”

Juan Carlos Galindo, responsável médico do Huesca, afirmou em tribunal ter ouvido conversas comprometedoras nos balneários. “Havia um murmúrio que se chama no mundo do futebol de pacto de cavalheiros”, disse.

"Íñigo disse-me para respeitar o pacto porque estas coisas vêm de muito longe e aquele que necessita de pontos, com eles fica”, afirma.

Ouvido pelas autoridades, o ex-presidente do Huesca, Agustín Lasaosa, admitiu também a existência de acordos informais, mas garantiu que nunca deu ordens para a equipa perde. “Isso nunca o faria”, disse.