Foi por muito pouco que Vítor Pereira não se tornou o terceiro treinador português do Chelsea

Vítor Pereira, ex-treinador do FC Porto, disputou o lugar de técnico do Chelsea até ao último minuto com Frank Lampard, mas, na reta final, ficou em segundo lugar, conta o “The Sun” esta quarta-feira. Foi por muito pouco que o português não se tornou o terceiro técnico português da equipa de Stamford Bridge.

O histórico desportivo de Lampard acabou por pesar a seu favor. O inglês é ex-jogador do Chelsea, ganhou a Liga dos Campeões pelo clube e três títulos da Premier League.

Na terça-feira, o Derby County emitiu um comunicado onde afirma que “deu permissão ao Chelsea para falar com Frank Lampard sobre a posição de treinador em Stamford Bridge”. Segundo a imprensa inglesa, já há acordo entre ambas as partes para o regresso de Frank Lampard a Stamford Bridge.

Lampard deverá assinar um contrato válido para as próximas três temporadas, com um salário a rondar os 6,1 milhões de euros por ano, sensivelmente o mesmo do que o seu antecessor, Maurizio Sarri.

Frank Lampard jogou no Chelsea entre 2001 e 2014, marcou 211 golos e participou em 648 jogos.