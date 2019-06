Pinto da Costa sobre Platini: “A verdadeira natureza das pessoas e das suas ações acaba sempre por revelar-se”

Pinto da Costa tem um passado pouco querido com Michel Platini. O ex-presidente da UEFA e o líder dos dragões andaram às turras. Segundo Pinto da Costa, Platini tentou “afastar” o FC Porto da Liga dos Campeões.

Na edição da revista “Dragões” desta semana, o presidente do FC Porto comenta a detenção de Platini, por suspeitas de corrupção na atribuição do Mundial de 2022 ao Qatar, dizendo que "a verdadeira natureza das pessoas e das suas ações acaba sempre por revelar-se".

“Uma das vantagens de ser presidente do FC Porto há 37 anos e de ter um percurso de mais 50 anos no dirigismo desportivo é já ter alcançado há muito a serenidade de perceber que há figuras, notícias, triunfos e derrotas que não sobrevivem à espuma dos dias. Pouco mais de dez anos depois de ter feito o que pôde para afastar, sem qualquer fundamento, o FC Porto da Liga dos Campeões, Michel Platini, antigo presidente da UEFA que em 2015 foi banido do futebol durante oito anos, foi agora detido para interrogatório a propósito de suspeitas de corrupção na atribuição do Mundial de 2022 ao Qatar”, aponta Pinto da Costa.

É caso para dizer que a verdadeira natureza das pessoas e das suas ações acaba sempre por revelar-se. A sabedoria popular diz que o primeiro milho é para os pardais. Eu gosto de dizer que largos dias têm cem anos”, atira o líder dos dragões.