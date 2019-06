FC Porto tem pré-acordo com Nakajima

Shoya Nakajima, 24 anos, jogador do Portimonense que se mudou para o Al-Duhail, do Qatar, em janeiro, parece estar de regresso a Portugal. De acordo com a imprensa desportiva, o japonês já chegou a um pré-acordo com o FC Porto.

Não se sabe, contudo, em que moldes ocorrerá a transferência.Os dragões muito dificilmente irão pagar 35 milhões de euros pelo extremo, o mesmo valor que o Al-Duhail pagou ao Portimonense.

Neste momento, de acordo com o “Jogo”, há duas hipóteses em cima da mesa: o empréstimo por uma temporada com opção de compra, ou a vinda do japonês a título definitivo mediante o pagamento de uma verba e com os dois clubes a partilharem os direitos económicos.

Para voltar a competir no campeonato português, Nakajima está disposto a baixar o seu salário de 3,5 milhões de euros. O interesse do FC Porto pelo extremo japonês não é novidade, há que sublinhar. No passado, a equipa comandada por Sérgio Conceição já o havia tentado contratar.

“O FC Porto manifestou interesse, mas a cotação do jogador subiu para um nível que não está ao alcance do futebol português e o Portimonense nunca poderia sair prejudicado”, afirmou em janeiro Theodoro Fonseca, empresário do jogador.