PSG exige Coutinho e Dembélé para deixar sair Neymar

O que parecia impossível pode estar prestes a acontecer: Neymar regressar ao Barcelona este verão, depois de ter saído há dois anos por 222 milhões de euros. O Paris Saint-Germain está disposto a concretizar o negócio, mas a lista de exigências é grande, escreve o jornal espanhol “Sport” esta quinta-feira.

O Barcelona terá feito uma proposta de 100 milhões de euros mais os direitos de económicos de Phillipe Coutinho. A oferta, contudo, foi considerada aquém das expectativas pela direção do PSG.

Nasser Al-Khelaifi terá feito saber que só dará luz verde à operação se Ousmane Dembélé também for incluído no mesmo negócio.

O internacional francês poderá rumar ao PSG a título de empréstimo, mas com cláusula de opção de compra obrigatória, à semelhança do acordo fechado com o Monaco, em 2017, por Kylian Mbappé.

De acordo com o “Sport”, Neymar está disposto a fazer de tudo para forçar a sua saída do PSG. O brasileiro equaciona mesmo a possibilidade de não se apresentar na pré-temporada caso a transferência para Espanha não fique acordada em breve.