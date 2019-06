Além do Benfica, Rui Pinto pirateou também a FIFA e o FC Porto - e o Ministério Público

O volume de acusações contra o pirata informático Rui Pinto continua a aumentar. Além dos e-mails do Benfica, o hacker pirateou também mensagens privadas do FC Porto e da FIFA, aponta a procuradora Patrícia Brandão, num despacho a que o “Correio da Manhã” teve acesso.

Nessa missiva, a procuradora pede que o processo do hacker seja declarado de especial complexidade e que ele possa estar preso até 22 de março de 2020, sem que seja deduzida acusação pública.

De acordo com Patrícia Brandão, também o Nacional da Madeira - que tem relações contratuais com o Benfica -, bem como as comunicações que dizem respeito à Confederação Sul Americana de Futebol, foram atacados por Rui Pinto.

Nem todos os alvos de Rui Pinto, porém, estavam dentro do futebol. O pirata informático, revelou a revista “Sábado” na quinta-feira, atacou também as contas de e-mails de responsáveis do Ministério Público. Amadeu Guerra, então diretor do DCIAP, e Pedro Verdelho, responsável pelo cibercrime, foram visados.

Segundo o documento a que o “CM” teve acesso, o Ministério Público já pediu que fosse alargado o mandado de detenção europeu, caso Rui Pinto não prescinda do princípio da especialidade.