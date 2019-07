Presidente da La Liga: “Preferia que Neymar não regressasse à liga espanhola, porque não é um bom exemplo”

Por vezes, a vida pessoal de Neymar causa mais estragos que o seu talento em campo. O que é infelicidade, defende Javier Tebas, presidente da La Liga, em declarações ao desportivo “Marca” esta segunda-feira. O internacional brasileiro “não é um bom exemplo”, diz, logo não vê com bons olhos o seu regresso ao Barcelona.

“Preferia que Neymar não regressasse à liga espanhola, porque não é um bom exemplo. Se se portar melhor, pode ser um grande jogador. O comportamento é muito importante, tal como os valores que são transmitidos”, afirma Javier Tebas.

Segundo o presidente da La Liga, as notícias do regresso de Neymar a Espanha “vão ser relacionadas com o que ele faz fora das quatro linhas.” “Queremos sempre grandes jogadores na liga espanhola, mas no caso de Neymar, o seu comportamento não é bom para a competição”, diz.

Recorde-se: Neymar abandonou o Barcelona em 2017 para rumar ao Paris Saint-Germain. O brasileiro, contudo, nunca foi feliz em França. Nos últimos dois anos, foram várias as notícias que indicaram que Neymar estava arrependido e que queria regressar a Espanha.