Benfica volta à carga com e-mails. Encarnados querem Pinto da Costa condenado e exigem mais milhões do FC Porto

O Benfica quer mais do que dois milhões de euros do FC Porto, o valor que os dragões e Francisco J. Marques foram condenados a pagar à equipa encarnada, no julgamento do caso dos e-mails. De acordo com o “Correio da Manhã” esta terça-feira, o Benfica vai voltar à carga nos tribunais. Os prazos para recorrer só terminam em setembro.

A equipa de Luís Filipe Vieira quer que mais nomes da estrutura administrativa do FC Porto sejam condenados (principalmente Pinto da Costa) e que o montante de indemnização a pagar pelos dragões sejam os 17 milhões de euros pedidos logo a princípio.

Pelo que o “CM” apurou, a defesa do Benfica assentará na demonstração dos prejuízos sofridos pelo clube, após a divulgação das comunicações privadas. Deverão também defender que a SAD dos rivais não pode ser condenada e os administradores absolvidos.

Ao mesmo tempo, também o FC Porto vai recorrer da decisão judicial que o condenou. Os dragões pediram inclusivamente que fossem eles a ser indemnizados, nos mesmos 17 milhões, por terem sofrido prejuízos devido aos indícios de corrupção desportiva.