Sporting. Bruno de Carvalho vai ter 15 minutos para falar na AG

Bruno de Carvalho será ouvido na Assembleia Geral do Sporting marcada para sábado, dia em que será confirmada - ou não - a sua expulsão de sócio do clube. O ex-presidente terá direito a 15 minutos para falar aos sócios presentes. Esta informação foi veiculada por um comunicado do clube de Alvalade enviado às redações.

Também Alexandre Godinho, ex-administrador do Sporting, terá direito a 15 minutos para se defender contra a sanção disciplinar de expulsão interposta pelo Conselho Fiscal e Disciplina.

Só poderão estar presentes na reunião magna os sócios que tenham efetuado o pagamento da quota relativa a junho de 2019.

A votação dos sócios, referente aos recursos apresentados por Bruno de Carvalho e Alexandre Godinho, terá início às 15h00. Serão os sócios a decidir se a expulsão de ambos é ratificada.